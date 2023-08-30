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Фигурное катание

Сегодня, 10:04

Следователи передали найденную фигуристку Горбачеву маме

Фигуристка Горбачева рассказала на допросе, что провела ночь в подъезде жилого дома
Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Следователи передали найденную фигуристку Алину Горбачеву маме, причину своего исчезновения она не назвала, сообщает РИА Новости.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», — приводит РИА слова источника в правоохранительных органах.

29 августа стало известно, что днем ранее в Москве в 19 часов пропала фигуристка Горбачева после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение 16-летней девочки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Девочка была доставлена в подразделение Следственного комитета по Москве, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алина Горбачева. Найденная фигуристка Горбачева дала показания в следкоме. Но это явно не конец истории
Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алина Горбачева
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