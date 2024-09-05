Слуцкая и Гончаров рассказали о подготовке к первенству Москвы

Российские фигуристы Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров сообщили, что у них не возникло проблем с подготовкой к первенству Москвы.

«На самом деле волнение было только перед начальной позой, так все было спокойненько, с силами и настроением. На прокат настраиваемся вместе. Подготовка шла хорошо достаточно, проблем никаких не было в тренировочном процессе, все успели доработать, конечно, есть над чем работать», — приводит слова Слуцкой ТАСС.

«Находимся на начальном уровне скатывания», — добавил Гончаров.

4 сентября танцевальный дуэт набрал 60,81 балла в ритм-танце на первенстве Москвы среди юниоров.