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Фигурное катание

Сегодня, 13:57

Слуцкая назвала событие в фигурном катании, которое больше всего ее расстроило в 2023 году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что решение чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру стало для нее самым негативным моментом в фигурном катании в 2023 году.

«Я периодически слежу за нашими соревнованиями, ввиду своей занятости я не могу смотреть все. Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль. Из хорошего могу отметить большое количество молодежи, которая уже сейчас показывает хороший уровень», — приводит ТАСС слова Слуцкой.

Туктамышева объявила о решении приостановить карьеру в октябре 2023 года. 4 января тренер фигуристки Алексей Мишин сообщил, что спортсменка собирается выступить на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве с 19 по 22 января.

Источник: ТАСС
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