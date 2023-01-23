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Фигурное катание

Сегодня, 10:09

Слуцкая поделилась мнением о карьере дочери в фигурном катании

Виктория Кравченко
Ирина Слуцкая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала, что думает о карьере дочери Варвары в фигурном катании.

«Я хочу, чтобы ребенок был счастлив. Может быть, это ее мечта — идти по этому пути. Отговаривать ее от ее стремления, от ее желаний — это в корне неправильно. Я тогда буду не мать, а мегера. Если ребенок хочет, то задача родителя — поддержать и помочь. К тому же этот вид спорта — один из немногих, где есть продолжение. Она может выступать в шоу, может поступить в институт физкультуры, где огромное количество направлений: психология, менеджмент, все что угодно. Это ее будущее, то, с чем она дальше сможет спокойно жить, тем более если она это любит. А если у нее будет получаться, так это вдвойне приятно», — цитирует Слуцкую РИА «Новости Спорт».

Дочь Слуцкой занимается танцами на льду вместе с партнером Александром Талантовым.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230123/slutskaya-1846691204.html
Ирина Слуцкая
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