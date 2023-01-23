Слуцкая поделилась мнением о карьере дочери в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала, что думает о карьере дочери Варвары в фигурном катании.

«Я хочу, чтобы ребенок был счастлив. Может быть, это ее мечта — идти по этому пути. Отговаривать ее от ее стремления, от ее желаний — это в корне неправильно. Я тогда буду не мать, а мегера. Если ребенок хочет, то задача родителя — поддержать и помочь. К тому же этот вид спорта — один из немногих, где есть продолжение. Она может выступать в шоу, может поступить в институт физкультуры, где огромное количество направлений: психология, менеджмент, все что угодно. Это ее будущее, то, с чем она дальше сможет спокойно жить, тем более если она это любит. А если у нее будет получаться, так это вдвойне приятно», — цитирует Слуцкую РИА «Новости Спорт».

Дочь Слуцкой занимается танцами на льду вместе с партнером Александром Талантовым.