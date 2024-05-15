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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Слуцкая рассказала, что пока не может полностью посвятить себя тренерской деятельности

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, что не может полноценно посвятить себя тренерской деятельности из-за плотного графика.

«Придет ли когда-то желание полноценно заняться тренерской работой? На этот вопрос у меня нет ответа, потому что все приходит, скажем так, со временем. Школа у меня очень давно работает, я, наверное, была одной из первых, кто открывал частные школы, это было в 2014-2015 годах. Мне очень нравится процесс управления, я буду все контролировать, отбирать тренеров, присутствовать на тренировках, непосредственно контролировать тренировочный процесс. Но из-за того, что я очень много работаю, съемки идут на телевидении, на сегодняшний день я не смогу полностью себя посвятить тренерской работе, но то, что это будет под моим чутким руководством, — это 100 процентов», — приводит ТАСС слова Слуцкой.

Чемпионка мира отметила, что в настоящее время работает над открытием проекта, направленного на начальную и спортивную подготовку фигуристов. Также она планирует организовать спортивный лагерь дневного пребывания для спортсменов разных уровней.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Ирина Слуцкая
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