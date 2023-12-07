Слуцкая считает, что фигурное катание становится очень дорогим видом спорта

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что фигурное катание в России становится очень затратным видом спорта.

«У меня трое детей, старший когда-то начинал заниматься хоккеем, но потом принес мне коньки и закончил. Средняя дочь очень хотела пойти на лед, ей 13 лет, она выступает в танцах на льду, переживает много различных историй, недавно она рассталась с партнером. Младшей дочери четыре года, она тоже стоит на коньках. К сожалению, бесплатного спорта в России практически нет, за все платят родители. Фигурное катание стало не просто дорогим, а очень дорогим видом спорта. Мы недавно купили коньки, 120 тысяч отдали, и это мне сделали скидку, плюс танцорам нужно минимум три костюма, и каждый месяц нужно платить тренерам», — приводит слова Слуцкой ТАСС.

44-летняя Слуцкая дважды побеждала на чемпионатах мира, выиграла серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр и 7 раз становилась чемпионкой Европы.