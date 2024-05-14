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Фигурное катание

Сегодня, 12:36

Сменившая гражданство фигуристка Овсянкина рассказала, как проходят тренировки во Франции

Виктория Кравченко
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Сменившая спортивное гражданство на французское фигуристка Алиса Овсянкина заявила, что видение танцев на льду во Франции и России отличается. Она добавила, что тренировки проходят индивидуально.

«С первых дней все тренировки проходили на английском, понадобился месяц, чтобы я свободно начала на нем разговаривать. Хотя с моим партнером мы сразу поймали общую волну, так что понимали друг друга и без слов. А когда все поняли, что я уже могу понимать язык и говорить на французском, то перевели тренировочный процесс на французский язык. В группе много спортсменов из разных стран, мы часто помогаем друг другу в изучении языков. Некоторые из ребят начали изучать русский вместе со мной, им тоже интересно. Мне кажется, очень здорово, что мы можем делиться друг с другом чем-то новым», — цитирует Овсянкину ТАСС.

Вчера, 13 мая, тренер Марьен де ла Асунсьон сообщил, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в дуэте с французским фигуристом Максимилианом Райе, будет представлять Францию со следующего сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/20788599
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