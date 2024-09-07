Сменившая гражданство фигуристка Самоделкина покинула академию Плющенко

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина прекратила работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб «Ангелы Плющенко». Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну», — заявили Tengri Sport в Федерации фигурного катания Астаны.

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года 17-летняя спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны. По сумме двух программ она набрала 161,43 балла. Сообщалось, что фигуристка выступала с повреждением голеностопа.