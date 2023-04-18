Смирнова — о нестабильности Попова: «Мне кажется, мы постепенно прогрессируем»

Тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова объяснила, почему ее ученику Ивану Попову зачастую не получается исполнить четверные прыжки на соревнованиях.

«Мне кажется, нужно время. Когда-то мы мечтали вкатать два акселя, потом мы мечтали вкатать два акселя и четверной тулуп, потом два акселя и два четверных тулупа, теперь мы добавили лутц... Надеюсь, в следующем сезоне мы все-таки соберем этот лутц. Мне кажется, мы постепенно прогрессируем. Это отдельный момент, когда ты не просто запрыгал, а вкатал в программу и показал на старте. И одно дело, когда ты снял это на тренировке и выложил в соцсети, а другое, когда на соревнованиях перед трибунами. Думаю, что все получится в следующем сезоне», — приводит «Чемпионат» слова Смирновой.

На чемпионате России 2023 года, который прошел в Красноярске, Попов занял девятое место.