Сегодня, 14:11
Тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова объяснила, почему ее ученику Ивану Попову зачастую не получается исполнить четверные прыжки на соревнованиях.
«Мне кажется, нужно время. Когда-то мы мечтали вкатать два акселя, потом мы мечтали вкатать два акселя и четверной тулуп, потом два акселя и два четверных тулупа, теперь мы добавили лутц... Надеюсь, в следующем сезоне мы все-таки соберем этот лутц. Мне кажется, мы постепенно прогрессируем. Это отдельный момент, когда ты не просто запрыгал, а вкатал в программу и показал на старте. И одно дело, когда ты снял это на тренировке и выложил в соцсети, а другое, когда на соревнованиях перед трибунами. Думаю, что все получится в следующем сезоне», — приводит «Чемпионат» слова Смирновой.
На чемпионате России 2023 года, который прошел в Красноярске, Попов занял девятое место.