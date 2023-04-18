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Сегодня, 14:11

Смирнова — о нестабильности Попова: «Мне кажется, мы постепенно прогрессируем»

Алина Савинова
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Тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова объяснила, почему ее ученику Ивану Попову зачастую не получается исполнить четверные прыжки на соревнованиях.

«Мне кажется, нужно время. Когда-то мы мечтали вкатать два акселя, потом мы мечтали вкатать два акселя и четверной тулуп, потом два акселя и два четверных тулупа, теперь мы добавили лутц... Надеюсь, в следующем сезоне мы все-таки соберем этот лутц. Мне кажется, мы постепенно прогрессируем. Это отдельный момент, когда ты не просто запрыгал, а вкатал в программу и показал на старте. И одно дело, когда ты снял это на тренировке и выложил в соцсети, а другое, когда на соревнованиях перед трибунами. Думаю, что все получится в следующем сезоне», — приводит «Чемпионат» слова Смирновой.

На чемпионате России 2023 года, который прошел в Красноярске, Попов занял девятое место.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5072543-my-postepenno-progressiruem-trener-smirnova-o-nestabilnosti-figurista-ivana-popova.html
Фигурное катание
Иван Попов
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