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Фигурное катание

Сегодня, 06:42

Акатьева: «Было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, как следила за прошлым сезоном, когда восстанавливалась после травмы.

«Мне было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать. Очень сложно было смотреть, со слезами. А потом, по ходу сезона, уже принимаешь, что, если сейчас не вылечишься, ты пропустишь и следующий сезон. В этот момент важно верить, что все пройдет и все будет по итогу нормально, и не сдаваться. Конечно, сложно, но через это нужно пройти.

У меня был расписан график. Было лечение постоянное, я ездила в зал. Сначала на старый каток, потом переехали на новый, в новый зал ходила. Заполнила время, готовилась к ЕГЭ, занялась учебой. Время довольно быстро прошло в моем понимании. Сейчас, оборачиваясь назад, понимаю, что это довольно долгий период. Но в моменте понимала, что мне нужно вылечиться, не потерять форму и мышечную массу, насколько я могла это сделать. Изо дня в день с этой целью ты идешь, делаешь то, что от тебя зависит, а не лежишь дома и опускаешь руки», — цитирует ТАСС Акатьеву.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Акатьева
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