Баранова: «Афтепати для спортсменов на юниорском «Гран-при» в Челябинске закончилась вызовом стриптизерш»

Российская фигуристка Софья Баранова в интервью «СЭ» рассказала, как проходят вечеринки спортсменов на сборах и на соревнованиях.

— Я бы вообще подняла вопрос — об ответственности, о том, кто должен нести ее за несовершеннолетних спортсменов. Это действительно сложный вопрос. Приведу пример: в одной группе тренер заметила, что фигуристки не сбрасывают вес. Пошла смотреть рюкзаки, а там электронные сигареты. Девочкам 15-16 лет. Я не святая, сама могу покурить, но я закончила со спортом, совершеннолетняя и могу сама с паспортом все купить, а не просить за углом. Получается, девочки совмещают профессиональный спорт с курением.

Другой пример: еще в одной школе парни в мое время устраивали здоровую конкуренцию и засекали, кто больше сбросит вес нормальным путем, у кого лучше с четверными. Они отказывались в соревновательный сезон от курения и алкоголя, но не могли отказаться от снюса. Потому что без никотина не могут. Но они хотя бы какие-то усилия предпринимали.

— А вообще фигуристы пьют?

— Регулярно. Либо после соревнований, либо на сборах. Вы идете, собираетесь у кого-то в номере, играете в карты, разговариваете. Конечно, там есть алкоголь. В присутствии взрослых мальчиков (таких как Дима Алиев, Саша Самарин, Макар Игнатов и других) алкоголь несовершеннолетним не наливали и сами ребята старались не распивать — на своем примере говорю. Меня от алкоголя отгораживали. Сейчас, насколько я знаю, алкоголь льется рекой, его же проще достать, чем некоторые вещества.

Сейчас в сборной Кореи случилась ровно такая история — о домогательствах на похожей тусовке на сборах. И такое сплошь и рядом, это бесконтрольно. В 16 лет... Ну сходи с родителями в кафе, не ходи к мужикам, которые тебя будут спаивать! Ему все равно на тебя, в такие моменты у мужчин срабатывает животный инстинкт и есть одна потребность.

Даже приведу пример официальных банкетов после международных соревнований. В Челябинске проходил юниорский этап «Гран-при». Закрытая афтепати для спортсменов по билетам. Насколько я знаю, вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш. Я бы тут не обвиняла федерацию — она организовала мероприятие, она не может держать под контролем то, что произошло дальше. И встает вопрос: кто должен нести ответственность за несовершеннолетних детей? Дедушка, чей тортик съели, остались следы, и потом получается, что допинг-тесты неблагополучные? Я вообще не верю в версию с тортиком, потому что знаю ситуацию. Конечно, дело не в тортике. Как в нем мог оказаться триметазидин? — сказал «СЭ» Баранова.

С 2010 по 2021 год Баранова занималась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.