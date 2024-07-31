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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Фигуристка Баранова объяснила свое решение завершить карьеру в 16 лет

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Российская фигуристка Софья Баранова в интервью «СЭ» рассказала, почему в 16 лет ушла из фигурного катания.

— Почему ты ушла в 16 лет из фигурного катания и выбрала учебу?

— За год до окончания карьеры на разминке я неудачно запрыгнула на степ (небольшая подставка для фитнес-упражнений. — Прим. «СЭ»), и у меня сломалась пятая плюсневая кость. У нас после этого — прокаты программ. Говорю, что у меня болит нога. Разумеется, это никого не интересует. Катаю свою программу на заднице, еду на одной ноге в слезах. Снимала конек минут десять, после чего мы поехали в травмпункт. Мне наложили гипс, с ним же я появлялась потом в ЦСКА, чтобы заниматься ОФП и растяжкой, и ходила в школу на костылях.

После возвращения меня быстро стали грузить. По ходу сезона разбухает правое колено, из-за воспалений не видно, что за травма внутри. Спасибо врачу Юлии, которая работает в штабе Светланы Владимировны [Соколовской], — меня отправляют после соревнований на покой. Но через неделю Светлана Владимировна звонит и спрашивает: «Едешь на первенство России?» Я поехала. Позорно откатала короткую, так,что тренер сказала: «Либо ты собираешься, либо наши пути разойдутся». Предполагаю, это было стимулирование. Мне кажется, не лучшее, но оказалось действенным. Заняла, правда, последнее место, но все были довольны, все сделала (смеется).

Это был 2020 год, началась пандемия. Мы никак не могли найти мне врача — кто-то ушел на передовую, кто-то лечит, а другие... к сожалению, не в живых. Ты звонишь, а абонент уже не абонент. Троих знакомых специалистов мы так и не успели увидеть. К октябрю находим доктора, и он говорит: «Почему ты все еще ходишь?» Положили на срочную операцию, вычищали, разрушали коленную чашечку, чтобы по новой наращивалась костная ткань. После наркоза сразу позвонила Светлане Владимировне, мне мерещилось, что я в коньках и вот-вот выйду на лед. Но я долго восстанавливалась, параллельно раскабанела, потому что пубертат ударил вдвойне. Но как бы я ни тешила себя тем, что люблю спорт, я почувствовала вкус свободной жизни и потеряла интерес к тренировкам, — сказала «СЭ» Баранова.

Софья Баранова. «Зачем юниорам на «Гран-при» вечеринка с алкоголем и стриптизом?» Российская фигуристка возмущена закулисьем своего вида спорта

С 2010 по 2021 год Баранова занималась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.

Фигурное катание
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