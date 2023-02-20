Тренер Горбачевой: «Не могу сказать, что скандал с Плющенко затмил победу Алины или затронул мои чувства»

Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой, которая выиграла чемпионат России среди юниоров, прокомментировала высказывание Евгения Плющенко о судействе в турнире.

«Я не могу сказать, что этот скандал затмил победу Алины или каким-то образом затрагивает мои чувства. Я всегда учу своих спортсменов, что нужно кататься так, чтобы ни у кого не было вопросов. Если нужно сделать два оборота для того, чтобы засчитали позицию во вращении, делайте три. Если нужно сделать восемь, значит, делайте девять. Потому что это будет наверняка. Если вы делаете на грани, то может быть по-разному: кто-то засчитает, а кто-то скажет, что не было двух. Зачем лишний раз рисковать? Лучше сделать с запасом. То же самое касается и ребер: если спортсмен прыгает с глубокого внутреннего или глубокого наружного, ему никогда не поставят ребро. А если спортсмен прыгает плоско, с двух ребер, то какой-то судья скажет, что это больше внутренний или наружный. И это не подсуживание и не предвзятое отношение, а просто личный взгляд каждого человека. Мы все смотрим на вещи по-разному. А фигурное катание — это субъективный вид спорта, в котором на оценку влияет мнение людей. Чтобы мнение людей влияло минимально, нужно стараться делать все максимально чисто», — приводит слова Федченко Metaratings.ru.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.