Муравьева — о тренировках с Трусовой: «Старались не мешать ей, а если мешали, то потом извинялись»

Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева рассказала о тренировках с Александрой Трусовой в академии Евгения Плющенко.

«Я все время боялась ей помешать. Еще наругает, ха-ха. Когда она проезжала мимо меня на четверной, я за бортик выпрыгивала, если дверка была открыта. Старались не мешать ей, а если мешали, то потом извинялись. Но потом мы подружились, Саша давала мне советы, которые мне помогали», — приводит слова Муравьевой Sport24.

19-летняя Трусова является серебряным призерои зимних Олимпийских игр-2022. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также первая исполнительница двух четверных в одной программе: четверной сальхов и четверной тулуп.

17-летняя Муравьева — серебряный призер чемпионата России-2024, победитель этапа юниорского «Гран-при» в Линце и серебряный призер чемпионата России по прыжкам-2022.