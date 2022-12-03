Соревнования фигуристок на чемпионате России по прыжкам отменили в последний момент. Федерация объяснила причину

Отборочный раунд женского чемпионата России по прыжкам, проходящего в Санкт-Петербурге 3-4 декабря, отменили в последний момент, хотя один из вещателей планировал трансляцию предварительного раунда в 14:00 мск.

Однако за несколько минут до планируемого начала оказалось, что в личном турнире не примет участия целый ряд фигуристок, в том числе одни из фаворитов — Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина.

Как пояснили в Федерации фигурного катания, «отборочный женский турнир не было необходимости проводить, так как на соревнования заявилось достаточное количество участниц», говорится на сайте организации. При этом количество участниц сильно уступает мужскому турниру, где предварительный этап проводился.

Финал чемпионата пройдет завтра, 4 декабря.