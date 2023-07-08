Состояние Алины Загитовой оценивается в 5 миллионов долларов

Финансовое положение фигуристки Алины Загитовой оценивается в 5 миллионов долларов, сообщает The Sun со ссылкой на AllFamousBirthday.

«Ее прозвали самой сексуальной фигуристкой в мире... Россиянка заключила выгодное спонсорское соглашение с Puma и имеет состояние в 5 миллионов долларов, согласно AllFamousBirthday. Она также была моделью на обложке Cosmopolitan Russia, а в начале этого года стала спортивным послом нефтяной компании «Татнефть». Алина регулярно радует своих поклонников снимками из своих путешествий по всему миру», — написано в статье The Sun, посвященной Загитовой.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.