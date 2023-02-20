Состояние фигуриста Костомарова крайне тяжелое из-за поражения части мозга

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова крайне тяжелое, у него поражена часть мозга.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — сказал собеседник РИА «Новости».

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» заявили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.