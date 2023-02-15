Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей рук, сообщают «Известия».

Ранее «СЭ» подтверждал информацию о том, что Костомарову были удалены кисти рук.

По информации источника олимпийский чемпион не в состоянии самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза. Также у Костомарова отмечается резкий скачок температуры.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.