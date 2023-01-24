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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Состояние госпитализированного Костомарова начало улучшаться

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров и Регина Тодоренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, становится лучше, сообщает ТАСС.

По данным источника, фигурист постепенно начинает приходить в сознание, но у него все еще держится температура.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Роман Костомаров. Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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