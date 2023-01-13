Состояние госпитализированного Костомарова остается без улучшений

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает ТАСС.

В состоянии 45-летнего спортсмена пока нет никаких улучшений.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.