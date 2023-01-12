Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжелым, сообщают РИА «Новости».

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».