Состояние госпитализированного Костомарова резко ухудшилось

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало хуже после операции по ампутации кисти.

Как сообщает РЕН ТВ, он полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО — и до утра будет на них. В левом легком у него выявили большой участок фиброза.

14 февраля сообщалось, что госпитализированному Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. Он остается в больнице с 10 января 2023 года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.