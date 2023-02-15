Состояние госпитализированного Костомарова резко ухудшилось

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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало хуже после операции по ампутации кисти.
Как сообщает РЕН ТВ, он полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО — и до утра будет на них. В левом легком у него выявили большой участок фиброза.
14 февраля сообщалось, что госпитализированному Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках.
7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. Он остается в больнице с 10 января 2023 года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.