Создатель фан-аккаунта Валиевой на Weibo рассказала, что российскую фигуристку ждут в Китае

Эпифания, создатель фан-аккаунтов российской фигуристки Камилы Валиевой в социальной сети Sina Weibo, рассказала, что в Китае продолжают поддерживать спортсменку, несмотря на историю с допингом.

«Мы видим ее очевидные выдающиеся способности, абсолютный талант и трудолюбие, что является источником уверенности для нас. Как китайские болельщики, мы верим в нее и поддерживаем ее. И это не изменится! Большинство китайских болельщиков влюбились в Камилу во время Олимпийских игр. Думаю, это отражает нашу давнюю позицию и отношение к будущему. Конечно, я приветствую ее в нашей стране. Надеюсь, она сможет поехать в Китай, чтобы посмотреть вокруг и почувствовать красоту нашей страны», — приводит Sport24 слова Эпифании.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020). В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве и стала четвертой на «Гран-при России» в Казани.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне до сих пор рассматривает дело Валиевой, запущенное еще в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.