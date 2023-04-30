Sport24: Костомарову не делали операцию по протезированию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не переносил операцию по протезированию на стопе и кисти. Собеседник Sport24 опроверг информацию, ранее опубликованную телеграм-каналом Mash.

«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких операций не было», — цитирует Sport24 источника, знакомого с ситуацией.

Костомаров был госпитализирован в середине января с тяжелой формой пневмонии, в ходе заболевания фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.