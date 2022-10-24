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Фигурное катание

Сегодня, 19:46

Агент Закарян считает, что его клиент Малинин может сделать пятерной прыжок

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный агент Ари Закарян, который представляет интересы фигуриста Ильи Малинина, поделился мнением о перспективах пятерных прыжков в фигурном катании.

— Это эволюция спорта. Сейчас стали другими техника, подготовительный период. В 2010-м году в Ванкувере, например, лишь Плющенко и китаец исполнили четверной прыжок. И это на Олимпийских играх! Прошло 12 лет — и практически нет людей, которые не исполняют четверные. Их сейчас пробуют прыгнуть даже те, кто до этого выполнял лишь «три с половиной».

— Пятерные прыжки скоро будут?

— Сейчас думаю, что к 30-м годам они появятся. Может, даже раньше.

— Чего не хватает, чтобы их исполнить сейчас?

— Чтобы исполнить такой элемент, надо быть очень уверенным в себе, создать правильную подготовку. Оборотные прыжки все-таки опасны, для спортсмена главное не травмироваться. Сумеет Малинин сделать пятерной или нет — думаю, что лучше ответит тренерский штаб. На мой взгляд, это возможно, — цитирует Закаряна Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zakaryan-schitaet-chto-ego-klienta-malinina-vozmozhno-sdelat-pyaternoy-pryzhok-1393981/
Илья Малинин
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Агент Ари Закарян сравнил фигуриста Малинина с Плющенко и Ханю