Спортивный психолог раскритиковала методы воспитания отца 8-летней фигуристки

Спортивный психолог Виктория Борзенкова высказался о методах воспитания Михаила Лебедева в отношении его 8-летней дочери Мирославы.

«Абсолютно, категорически неприемлемо такое спортивное воспитание своих детей! Воспитание, педагогика и дрессировка с элементами насилия — абсолютно разные вещи. Нет здесь какой-то великой заслуги «воспитателя». Силы заведомо не равные! Проявление нелюбви и жестокости родителя к своему ребенку — сомнительный успех и вряд ли пойдет на пользу в будущем», — приводит слова Борзенковой Sport24.

Ранее в сети распространились видеоролики с моментами тренировки юной фигуристки, на которых ее тренер пинает девочку. Спортсменка плачет и падает на пол.

Посже появились еще два видеоролика. На первом Михаил отчитывает дочь за набранные в праздники 1,5 килограмма и сравнивает ее с мешком картошки. На втором видео девочка плачет на льду из-за боли в бедрах, но отец говорит, что нужно просто потерпеть.