Спортивный врач объяснил, почему Костомарову пришлось ампутировать ступни

Известный спортивный врач Александр Яблуновский рассказал «КП Спорт», как опасно заниматься спортом, даже когда ты просто простужен.

«Проблема, скорее всего, не столько в возрасте, сколько в том заболевании, которое перенес Роман. Сложно комментировать, не зная истинной истории болезни. Я слышал, что это вроде был коронавирус. В принципе при любом простудном заболевании, если его переносить на ногах, осложнения могут быть серьезными. А самое главное осложнение при коронавирусной инфекции — нарушение вязкости крови. Она начинает быстро сворачиваться, образуются тромбы и нарушается капиллярный кровоток в органах, что может привести к гибели человека. А нарушение капиллярного кровотока в конечностях приводит к отмиранию тканей и гангрене. Я так понимаю, что это и явилось причиной операции по ампутации стоп», — приводит слова Яблуновского «КП Спорт».

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.