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Фигурное катание

Сегодня, 00:10

Спортивный врач рассказал о первых тренировках Костомарова после ампутаций

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный врач Александр Яблуновский прокомментировал состояние фигуриста Романа Костомарова.

«Видимо, еще не подобрали нормальный протез, хотя в любом случае еще придется долго привыкать, чтобы можно было нагружать полностью ноги. А велотренажер — человек на нем все-таки сидит и в основном работают мышцы бедра. Уже хорошо, уже идет тренировка. И это правильно. И кровоток улучшается, и остальные мышцы будут работать. Поэтому велотренажер в любых условиях — в домашних, в клинике — вещь незаменимая.

Я думаю, что физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. Во-первых, протезы должны подходить, во-вторых, надо время на адаптацию, чтобы восстановить координацию. Если раньше стопа четко реагировала под любое движение, то теперь-то придется приспосабливаться... Балансировать будет уже не так просто, как было раньше. Но в любом случае, главное, что человек жив, восстановился...", — приводит слова Яблуновского «Комсомольская правда».

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/kostomarovu-pridetsya-zanovo-uchitsya-katatsya-na-konkah/
Роман Костомаров
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