Спортивный врач рассказал о примерных сроках восстановления Щербаковой от мононуклеоза

Спортивный врач Михаил Вартапетов рассказал «СЭ», сколько времени примерно потребуется фигуристке Анне Щербаковой, которая заболела мононуклеозом.

«В большинстве случаев при правильном подходе к нагрузкам и контроле лабораторных показателей полная ремиссия наступает в среднем за 4 недели. Но каждый случай индивидуален, нужно обладать полной информацией», — сказал Вартапетов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

19-летняя фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.