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Допинг

Сегодня, 18:57

Спортивный юрист Анцелиович — об апелляции ВАДА на вердикт РУСАДА: «Дело может затянуться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала «СЭ», что рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на вердикт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой может затянуться.

Камила Валиева. ВАДА подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой

«Рассмотрение апелляции ВАДА может затянуться, но тут вопрос в том, согласуют ли стороны ускоренное рассмотрение. Если согласуют, то CAS рассмотрит в том графике, в котором согласовали стороны, дадут неделю, месяц, грубо говоря. Если не согласуют, то есть прописанные сроки, но обычно по запросу сторон они могут продлеваться при наличии законных оснований. Официально да, это дело может затянуться, особенно если одна из сторон скажет, что им необходимо провести какую-то научную экспертизу», — сказала Анцелиович «СЭ».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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