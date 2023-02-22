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Сегодня, 13:58

Спортивный юрист Анцелиович рассказала, каким образом Валиева сможет оспорить решение CAS

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала «СЭ», можно ли будет опротестовать апелляцию ВАДА на вердикт РУСАДА, если CAS ее одобрит.

«Если CAS все-таки удовлетворит апелляцию и признает Камилу виновной, можно подать на это апелляцию Верховный суд Швейцарии по процедурным вопросам. По существу Верховный суд Швейцарии не рассматривает, но если будут нарушены процессуальные права одной из сторон, то она имеет обжаловать. Например, дело Клаудии Пехштайн, знаменитая конькобежка. Она доказала, что ее права были нарушены на открытых слушаниях. Верховный суд Швейцарии отменил решение CAS. У Сунь Яна, китайского пловца, было такое», — сказала Анцелиович «СЭ».

Камила Валиева. Международный союз конькобежцев подал апелляцию в CAS на решение по делу Камилы Валиевой

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Фигурное катание
Камила Валиева
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Международный союз конькобежцев подал апелляцию в CAS на решение по делу Камилы Валиевой

Генеральный директор USADA надеется, что CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляцию ВАДА по делу Валиевой