Спортивный юрист — о деле Валиевой: «Вопрос закрыт, поставлена финальная точка»

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортианого арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.



«Были пройдены все этапы, которые только возможны. Федеральный суд Швейцарии — последняя инстанция. Они отклонили ходатайство. Этот вопрос закрыт. Поставлена финальная точка. Но у Валиевой дисквалификация заканчивается в декабре 2025 года. Куда дальше спорить. Любое рассмотрение будет длится дольше, чем ее дисквалификация.



Все инстанции подтвердили дисквалификацию. Если бы решение отменили, тогда можно было бы попытаться что-то обосновать, что она нормально не выступила, была четырех летняя дисквалификация. Смысл идти куда-то и что-то просить», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.