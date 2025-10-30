Видео
30 октября, 14:35

Спортивный юрист — о деле Валиевой: «Вопрос закрыт, поставлена финальная точка»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортианого арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Были пройдены все этапы, которые только возможны. Федеральный суд Швейцарии — последняя инстанция. Они отклонили ходатайство. Этот вопрос закрыт. Поставлена финальная точка. Но у Валиевой дисквалификация заканчивается в декабре 2025 года. Куда дальше спорить. Любое рассмотрение будет длится дольше, чем ее дисквалификация.

Все инстанции подтвердили дисквалификацию. Если бы решение отменили, тогда можно было бы попытаться что-то обосновать, что она нормально не выступила, была четырех летняя дисквалификация. Смысл идти куда-то и что-то просить», — сказала Анцелиович «СЭ».

Камила Валиева.Валиева должна выплатить более 2 миллионов по итогам допинг-дела. Она уже вернулась к тренировкам

Ранее федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

