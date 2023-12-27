Спортсмен года по версии «СЭ» Костомаров сказал, кого бы сам выбрал лучшим в 2023-м

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров ответил на вопрос «СЭ» о лучшем спортсмене России в 2023 году. Ранее «СЭ» выбрал Костомарова спортсменом года.

«Трудно сказать... Я полгода провел в больнице, ничего не видел и не слышал. Но я, как и многие, часто слышу имя Александра Овечкина. Он творит чудеса в НХЛ», — сказал Костомаров «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.