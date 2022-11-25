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Фигурное катание

Сегодня, 14:07

Спортсменка из Екатеринбурга рассказала о нехватке льда в родном городе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Фигуристка Елизавета Лабутина, выступающая за Свердловскую область, рассказала, что в Екатеринбурге для тренировок ей не хватает часов льда.

— Сколько у тебя часов льда в Екатеринбурге? Вероника Яметова тоже из этого города, она говорила, что не всегда хватает.

— Да, там очень мало льда. Мало бюджетных тренировок. Чтобы достичь больших высот, нужно платить деньги за дополнительные тренировки, аренду льда и так далее.

— Нет ли желания переехать и тренироваться в Москве или Петербурге?

— У моей семьи нет возможности переехать в большой город. Хочется у себя кататься и получать большие достижения.

Фигурное катание
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