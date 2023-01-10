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Фигурное катание

Сегодня, 15:31

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Алина Савинова
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию 2023 года, который пройдет с 21 по 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Мужчины

1. Евгений Семененко
2. Петр Гуменник
3. Александр Самарин
4. Дмитрий Алиев
5. Артем Ковалев
6. Андрей Мозалев
7. Макар Игнатов
8. Глеб Лутфуллин

Женщины

1. Софья Акатьева
2. Камила Валиева
3. Елизавета Туктамышева
4. Софья Муравьева
5. Аделия Петросян
6. Анастасия Зинина
7. Вероника Яметова
8. Ксения Синицына

Спортивные пары

1. Александр Бойкова — Дмитрий Козловский
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Танцевальные дуэты Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд примут участие в турнире вне соревновательного зачета.

Состав был сформирован по спортивному принципу. Для участия в Кубке Первого канала приглашены фигуристы-одиночники, занявшие 1-8 места на чемпионате России, а также спортивные пары, занявшие 1-4 места на чемпионате России.

Фигурное катание
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