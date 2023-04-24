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Сегодня, 11:00

Стала известна причина переноса шоу Плющенко на осень в трех городах

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко в Самаре, Саратове и Пензе были перенесены с конца апреля на осень из-за изменения графика занятости артистов.

В частности, главные хедлайнеры шоу Марк Кондратюк, Александр Самарин и, возможно, Александра Трусова ожидаются на праздновании 100-летия ЦСКА в конце апреля. У Евгения Плющенко, как сформулировал источник, «тоже весьма уважительная причина». Проводить шоу без главных действующих лиц было затруднительно и неправильно по отношению к зрителям, посчитали организаторы. По нашей информации, они довольны тем, как реализовывались билеты на шоу в регионах.

Как ожидается, мероприятия в Самаре, Саратове и Пензе перенесут на 26-28 октября.В воскресенье прошло заключительное шоу в турне в карельской Кондопоге. Всего в рамках «Союза чемпионов» состоялось 13 шоу в 10 городах.

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Евгений Плющенко
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Источник сообщил, что Костомаров продолжает восстанавливаться. Его состояние стабильное