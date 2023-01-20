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Фигурное катание

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Стала известна причина смерти первого партнера Тарасовой в парном катании Александра Тихомирова

Мария Гусева
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Стала известна причина смерти Александра Тихомирова, который являлся первым партнером Татьяны Тарасовой в парном катании. Тихомиров умер в четверг, 19 января, в возрасте 76 лет.

«Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина умер за 20 минут до приезда скорой», — приводит ИА REGNUM слова источника.

Тарасова и Тихомиров завоевали серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. Позже он стал выступать с Людмилой Суслиной, их наставницей была Тарасова, которая тогда только начинала тренерскую карьеру.

Тихомиров и Суслина становились бронзовыми призерами (1967) и победителями (1968) международного турнира «Голубые мечи» в ГДР, серебряными призерами международных соревнований «Московские коньки» (1967). В их активе — третье место на чемпионате СССР 1965 года, бронзовые медали зимней Универсиады 1968 года, бронзовые награды соревнований на Кубок СССР 1969 года. Дважды пара становилась пятой на чемпионатах СССР (1968, 1970).

По окончании спортивной карьеры Тихомиров защитил кандидатскую и докторскую диссертации, став преподавателем в Московской государственной академии физической культуры.

Источник: ИА REGNUM
Фигурное катание
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