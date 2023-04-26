Стали известны города, которые примут этапы «Гран-при» России по фигурному катанию в сезоне-2023/24

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что этапы Гран-при России по фигурному катанию в следующем сезоне пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», — цитирует Когана ТАСС.

В сезоне-2022/23 состоялись новые турниры: российская серия Гран-при, Кубок Первого канала, соревнование шоу-программ «Русский вызов», чемпионат России по прыжкам.