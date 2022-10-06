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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Стали известны имена всех участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 6 октября, стартовали съемки нового, 9-го сезона шоу «Ледниковый период», которое транслируется на Первом канале, сообщает Sport24.

За команду Александра Жулина будут выступать Алла Михеева — Иван Букин, Оксана Домнина — Марат Башаров, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко, Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов, Регина Тодоренко — Александр Энберт.

В команде Илья Авербуха выступят: Евгения Медведева — Даня Милохин, Елена Ильиных — Егор Бероев, Дарья Мороз — Максим Маринин, Валерия Ланская — Роман Костомаров, Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев, Виктория Синицына — Иван Скобрев.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова останется одной из ведущих шоу.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-06-stali-izvestny-pary-v-novom-sezone-lednikovogo-perioda
Александр Жулин
Евгения Медведева
Илья Авербух
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