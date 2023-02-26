Стали известны новые данные о здоровье Костомарова

Как стало известно «СЭ», состояние фигуриста Романа Костомарова улучшается. В последние дни он стабилен, течение последнего вечера и ночи показатели стали улучшаться, несколько раз была очищена кровь за эти дни.

Как утверждает источник, то, что восстановление идет постепенно, а не резко, хороший симптом, так как в медицине быстрое восстановление часто заканчивается быстрым угасанием. Врачи продолжают внимательно наблюдать анализы и избегают резкого вмешательства.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.