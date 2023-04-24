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Фигурное катание

Сегодня, 18:10

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Отдел спорта «СЭ»
Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает восстановительные процедуры после тяжелой болезни.

Источник «СЭ» рассказал, что здоровье Костомарова остается стабильным, его не тревожат ухудшения в состоянии организма, как раньше. Сейчас с фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких.

Костомаров находится в больнице с 10 января этого года. Пневмония после многочисленных осложнений привела к необходимости ампутации конечностей, на данный момент 45-летнему фигуристу уже сделали культи.

Роман Костомаров
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