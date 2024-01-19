Стали известны пары 1/4 финала личного турнира среди девушек на чемпионате России по прыжкам

Определились пары 1/4 финала личного турнира среди девушек на чемпионате России по прыжкам.

Аделию Петросян, Елену Костылеву и Маргариту Базылюк развели по трем разным четвертьфиналам, как фигуристок, показавших лучший результат в квалификации.

За выход в полуфинал личного турнира Петросян поборется с Надеждой Понтелеенко, Костылева — с Дианой Мильто, а Базылюк — с Аленой Жилиной.

Личный турнир у женщин пройдут в субботу, 20 января. Начало — в 17.15 по московскому времени. Второй в истории чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на льду «ЦСКА Арены».