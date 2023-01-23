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Фигурное катание

Сегодня, 19:24

Стали известны призовые на чемпионате Санкт-Петербурга. Общий призовой фонд — 2,2 миллиона рублей

Стали известны призовые на чемпионате Санкт-Петербурга
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Михаил Коляда.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», петербургские фигуристы разыграют солидные призовые на чемпионате города, который пройдет 28-29 января в «Академии фигурного катания» на Туполевской улице.

Общий призовой фонд — 2,2 миллиона рублей, сообщил источник «СЭ». Победители в одиночном катании получат 200 тысяч рублей, победители у пар и танцев — 300 тысяч.

Кроме того, петербургские фигуристы получат доплату за успешные выступления на чемпионате и первенстве России. Ранее призовые до 300 тысяч за победу разыгрывались на мемориале Панина-Коломенкина, также призовой фонд будет на апрельском турнире на призы Федерации Санкт-Петербурга.

В чемпионате города примут участие Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и другие известные фигуристы Петербурга, говорится в афише.

Фигурное катание
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