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Сегодня, 18:21

Плющенко vs Тутберидзе в двух парах. Стали известны результаты жеребьевки прыжкового чемпионата России у женщин

Стали известны результаты жеребьевки прыжкового чемпионата России у женщин
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Санкт-Петербурге прошла жеребьевка личного турнира среди женщин на чемпионате России по прыжкам.

Уже в 1/4 финала встретятся по две фигуристки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Две пары начнут путь с 1/8 финала: Алина Горбачева — Любовь Рубцова и Мария Гордеева — Анастасия Зинина. Победитель первой пары выйдет в 1/4 финала на Софью Муравьеву. Победитель второй пары — на Алису Двоеглазову. Другие пары 1/4 финала: Камила Валиева — Софья Титова и Софья Акатьева — Вероника Жилина.

Прыжковый чемпионат пройдет 4 декабря.

Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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