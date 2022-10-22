Стало известно, как будут определяться лучшие фигуристы сезона

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России появилась таблица с очками, которые будут присуждаться спортсменам по итогам различных соревнований сезона.

Победитель этапа «Гран-при» получит 18 очков. Чемпион России добавит к набранной сумме 28 очков, золото в финал серии «Гран-при» принесет обладателю 24 очка, как и первенство России среди юниоров.

Таблица с очками, которые будут присуждаться спортсменам по итогам различных соревнований сезона.

За первое место в личном зачете прыжкового турнира можно получить 12 очков, участники победившей команды добавят себе по два очка. Каждый член выигрышей команды в Кубке Первого канала приплюсует по три балла.

Ранее генеральный директор Федерации Александр Коган в разговоре с журналистами объявил, что победитель в общем зачете по итогам сезона заработает 5 миллионов рублей.