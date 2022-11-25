Стало известно, когда стороны Бузовой и Загитовой завершат переговоры о проведении боя по правилам бокса

Промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» рассказал, когда завершатся переговоры о поединке по правилам бокса между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

«Еще не все стороны договорились. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. Площадку забронировали на 9 марта. В Music Media Dome. Подробно готов обсуждать на следующей неделе. Когда все вопросы будут согласованы», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.