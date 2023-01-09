Стало известно, кто из российских фигуристов был наиболее востребованным в новогодних шоу

Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели больше всех шоу в декабре 2022 — январе 2023 года среди фигуристов сборной России, подсчитал «СЭ». Пиар-менеджер пары Кристина Агабекян подтвердила, что в общей сложности фигуристы провели 35 шоу — несколько в рамках спектакля «Спящая красавица» в фан-зоне чемпионата мира в Дохе, также пара выступала в Ярославле и Нижнем Новгороде в шоу «Аленький цветочек», наконец, чемпионы мира провели 20 шоу «История любви Шахерезады» в новогодние праздники. Все постановки продюсируются Татьяной Навкой. Отметим, что Синицина и Кацалапов не выступают в нынешнем сезоне как спортсмены — они принимали участие в проекте «Ледниковый период», Кацалапов выиграл его в паре с Елизаветой Арзамасовой.

Анна Щербакова, согласно официальному расписанию на сайте шоу Навки, провела 26 шоу — пять в Катаре и еще 20 в Санкт-Петербурге (все — «Спящая красавица»), а также корпоративное шоу «Волшебство на льду» в Москве 27 декабря, куда не продавались билеты.

Среди других фигуристов, которые исполняли главные роли, Михаил Коляда провел 18 шоу в «Волшебнике из Страны Оз» Ильи Авербуха, Александра Трусова и Марк Кондратюк — по 16 в «Снегурочке» и «Лебедином озере» Евгения Плющенко, но Трусова также участвовала в закрытом шоу «Волшебство на льду». Согласно контракту 16 шоу провела Камила Валиева (15 у Навки и «Волшебство на льду»), Елизавета Туктамышева, если верить расписанию, провела 9 шоу у Татьяны Навки и еще 5 у Ильи Авербуха, став одной из немногих, кто выступил у двух разных организаторов за новогодние праздники.