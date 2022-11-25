Стало известно место проведения боя Бузовой и Загитовой

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где пройдет поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Идет кропотливая работа. Мы забронировали арену в Москве на 9 марта Moscow Musical. По поводу продажи билетов я пока ничего не могу сказать. Закончим переговоры, думаю, в ближайшую неделю все решится», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.