Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:20

Стало известно место проведения боя Бузовой и Загитовой

Виталий Косик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где пройдет поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Идет кропотливая работа. Мы забронировали арену в Москве на 9 марта Moscow Musical. По поводу продажи билетов я пока ничего не могу сказать. Закончим переговоры, думаю, в ближайшую неделю все решится», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.

Источник: https://legalbet.ru/news/stalo-izvestno-mesto-provedeniya-boya-mezhdu-zagitovoj/
Алина Загитова
Ольга Бузова
10
3
Читайте также
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шевченко: «У Авербуха всегда очень свежий взгляд, он дает рекомендации в технике исполнения и самой программе»

Спортсменка из Екатеринбурга рассказала о нехватке льда в родном городе