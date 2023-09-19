Стало известно, на каких этапах Гран-при России выступят Валиева, Туктамышева и другие фигуристы

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила порядок выступления фигуристов из числа кандидатов в сборную страны на этапах Гран-при России в сезоне-2023/24.

В предстоящем сезоне пройдут шесть этапов: в Уфе (13-16 октября), Омске (20-23 октября), Красноярске (27-30 октября), Казани (10-13 ноября), Самаре (17-20 ноября) и Москве (24-27 ноября).

Камила Валиева примет участие в этапах в Красноярске и Москве, Елизавета Туктамышева выступит на этапах в Казани и Москве.

Полностью список доступен в официальном Telegram-канале ФФККР.