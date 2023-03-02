0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:35

Стало известно об улучшении состояния Романа Костомарова

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в стабильном состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждает издание, 46-летний спортсмен постепенно приходит в себя, врачи наблюдают некоторые улучшения. Фигуристу провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что он перенес инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

После этого Костомарова погрузили в медикаментозный сон. 26 февраля появилась информация о том, что фигурист будет выходить из этого состояния от двух дней до недели.

Источник: https://iz.ru/1477915/2023-03-02/stalo-izvestno-ob-uluchshenii-sostoianiia-kostomarova
Фигурное катание
Роман Костомаров
Обсудить
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Александр Коровин: русский фигурист из Филиппин
Чемпион России по прыжкам: падение на глазах у Трусовой
Победа Губановой, решения МОК: интервью Буяновой
Трусова, Кондратюк и Самарин в роли тренеров
Роман Костомаров: одно из последних выступлений перед госпитализацией
Софья Акатьева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Дмитрий Алиев: Кубок Первого канала, произвольная программа
Бойкова/Козловский: Кубок Первого канала, произвольная программа
Софья Муравьева: Кубок Первого канала, короткая программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, короткая программа
Андрей Мозалев: Кубок Первого канала, короткая программа
Мишина/Галлямов: Кубок Первого канала, короткая программа
Наши фигуристы в Ташкенте: номер Косторной и Куницы
Медведева вышла на лед в сильный мороз
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко заявил, что не будет год общаться с прессой по поводу судейства

Бережная: «Если ты представляешь Россию на серьезных турнирах, то менять флаг некрасиво»