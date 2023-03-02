Стало известно об улучшении состояния Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в стабильном состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждает издание, 46-летний спортсмен постепенно приходит в себя, врачи наблюдают некоторые улучшения. Фигуристу провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что он перенес инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

После этого Костомарова погрузили в медикаментозный сон. 26 февраля появилась информация о том, что фигурист будет выходить из этого состояния от двух дней до недели.